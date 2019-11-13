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Nazilli Şehitler Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İHA

Nazilli Şehitler Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı. Fuarda okul öğrencileri tarafından hayata geçirilen projeler sergilendi.

Nazilli Şehitler Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Nazilli Şehitler Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı. Fuarda okul öğrencileri tarafından hayata geçirilen projeler sergilendi.
Nazilli Belediyesi’nin fuar alanının düzenlenmesi ve organizasyonunu üstlendiği Şehitler Ortaokulu’ndaki TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. TÜBİTAK’ın desteği ile bu yıl ilki düzenlenen bilim fuarında 43 öğrenci 13 danışman öğretmen rehberliğinde toplam 22 proje sergilendi. Proje sorumlusu Ümit Kandemir’in öncülüğüne birbirinden ilginç projelerin yer aldığı fuarın açılış törenine Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Gülfidan Kendiroğlu, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Eğitim BirSen Nazili Şube Başkanı Erhan Aydın, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.
Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralaması temennisinde bulunan Şehitler Ortaokulu Müdürü Selman Kahya, “Fuarımızda 43 öğrencimiz 13 danışman öğretmeninizin rehberliğinde hazırlamış oldukları toplam 22 projeyi sergileyecekler. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim insanı Aziz Sancar, Feryal Özel, Cahit Arf olabilirler. Yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Eminim ki proje çalışmalarınızın her biri ileride başarılı çalışmalar imza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır” dedi.
Nazilli Belediyesi olarak eğitim ile ilgili her ne varsa orada olduklarını ve her şekilde destek verdiklerini belirten Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, “Stantlarımızı gezince çok etkilendik. Gerçekten hayallerle başlıyor her şey. Çocuklarımızın hayalleri çok güzel. Nazilli Belediyesi olarak Başkanımız Kürşat Engin Özcan’ın talimatlarıyla ve eğitime özel hassasiyetiyle okullarımızın her zaman yanındayız. Çocuklarımızın enerjisini gördükçe daha da umutlanıyoruz. Geleceğimiz gerçekten emin ellerde olduğunu düşünüyoruz. Yeter ki biz çocuklarımızın önlerini açalım. Onları hiçbir zaman bilimden, sanattan mahrum etmeyelim” ifadelerini kullandı. .
Bu tür çalışmaların sayısını arttırıp teşvik etmek istediklerine vurgu yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Gülfidan Kendiroğlu; “ Projeler ve bilimsel çalışmalarda Aydın birçok ilden önde. Özelikle ortaokul alanında yapılan bilim çalışmalarımız geleceğin bilim adamlarını yetiştirmekte kıymetli buluyoruz. Çocukların yeteneklerini keşfetme adına çok önemli. Onları teşvik etmiş oluyoruz. Ümit ediyoruz ki geleceği emanet ettiğimiz gençler, bugünlerden yeşerecekler” diye konuştu.

AYDIN

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:25
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