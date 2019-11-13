Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor Kıyı Ege’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren kıyı Ege’de beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale’nin batı kıyıları, İzmir’in güney ve batı kıyıları ile Aydın’ın batısında yer alan Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar olan ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AYDIN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:25

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