AYTO’dan Aydınlılara Vize Ofisi müjdesi

İzmir Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia’nın Aydın Ticaret Odası (AYTO) ziyaretinde konuşan AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülgen, yapılan görüşmeler sonucunda hizmet binasında VFS Global Vize Ofisi’nin açılacağını açıkladı.

İzmir Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, Aydın Ticaret Ofisi’ni ziyaret etti. Başkonsolos Papoulia ile yapılan görüşmede, AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülgen, Aydın’ın bir çok ören yerine sahip Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden biri olduğunu ifade ederek, Aydınla ilgili tanıtıcı bilgiler verdi. Başkan Ülgen, yaptıkları görüşmeler sonucunda çok yakın bir zamanda hizmet binası içinde VFS Global Vize Ofisi’nin hizmet vermeye başlayacağını, Aydınlıların ve Oda üyelerinin İzmir’e gitmeye gerek kalmadan Aydın’da vize işlemlerini yaptırabileceklerini belirtti.

AYTO’yu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkonsolos Papoulia ise, “Aydın’ın Yunanistan ile ilişkilerini sürekli olarak daha üst dereceye yükseltme amacı güden çok iyi bir iş birliğine sahibiz. Aydın bölgesi kaliteli arım ürünleri ve önemli turizm altyapısın ile Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden birisidir. Aydın ve çevre bölgesinden binlerce vatandaşın İzmir Yunanistan Başkonsolosluğundan temin ettikleri vize ile ticaret ve turizm için Atina, Selanik ve adaları ziyaret etmesinden dolayı mutluyum. İşbirliği yoluyla onları birbirine bağlayan özellikleri keşfeden iki halkın yararı için her yıl daha da yüksek hedefler koyuyoruz” diye konuştu.

AYDIN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.