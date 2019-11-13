Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ecem (xx), Hazal (xx), Ezgi (xx), Plak (xx), Sobolska (x), Meryem (xx), Bihter (xx), Hande (x), Duygu (x), Semra (x)

FENERBAHÇE OPET: Robinson (xxx), Eda (xxx), Naz (xxx), Mihajlovic (xxx), Bahar (xxx), Vargas (xxx), Aylin (xxx), Fatma (xx)

SETLER: 20-25, 16-25, 23-25

SÜRE: 90 dakika (26, 28, 36)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Fenerbahçe Opet´e 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 16-25 ve 23-25´lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip üst üste 3'üncü mağlubiyetini alarak 12 puanda kalırken Fenerbahçe ise toplamda 6'ncı galibiyetini alarak 18 puana ulaştı.



AYDIN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:25

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