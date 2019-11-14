Aydın’da 27 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'a ilerliyor! Böyle uyardı: Acil olarak incelenmeli

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Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında , Sahil Güvenlik botu tarafından lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 12 erkek, 6 kadın, 9 çocuk, 27 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botlarda bulunan 16’sı Suriye ve 8’i Somali , 3 Filistin uyruklu olmak üzere 27 düzensiz göçmen yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmen lastik bot, Didim Limanı’na getirildi.

AYDIN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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