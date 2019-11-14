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Ortaokul öğrencileri bilimsel hayallerini sergiledi

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı düzenlendi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuara bu kez Nazilli Şehitler Ortaokulu ev sahipliği yaptı. Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendiroğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen bilim fuarında ortaokul öğrencilerinin bilimsel hayallerinin yansıtıldığı 22 proje görücüye çıktı.

Ortaokul öğrencileri bilimsel hayallerini sergiledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı düzenlendi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuara bu kez Nazilli Şehitler Ortaokulu ev sahipliği yaptı. Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendiroğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen bilim fuarında ortaokul öğrencilerinin bilimsel hayallerinin yansıtıldığı 22 proje görücüye çıktı.
Nazilli Merkez Şehitler Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen bilim fuarında 13 danışman öğretmen gözetiminde 43 öğrenci tarafından matematik, Fen bilgisi, Sosyal Bilimler, Görsel Sanatlar ve Bilgisayar branşlarında hazırlanan birbirinden ilginç 22 proje, proje sahibi öğrencilerin sunumlarında büyük beğeni ile izlendi.
Şehitler Ortaokulunda 3.’sü gerçekleştirilmiş olan Bilim Fuarına Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Gülfidan Kendiroğlu, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Eğitim BirSen Nazili Şube Başkanı Erhan Aydın, okul müdürleri, öğretmenler, okul öğrencileri, diğer okullardan gelen konuk öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehitler Ortaokulu Müdürü Selman Kahya, açılışta yaptığı konuşmada, “Eğitim kurumların öncelikli amacı da bu yenilikçiliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı doğrultusunda fuarımızda 43 öğrencimiz 13 danışman öğretmeninizin rehberliğinde hazırlamış oldukları toplam 22 projeyi sergilediler. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim insanı Aziz Sancar, Feryal Özel, Cahit Arf olabilirler. Sevgili öğrenciler, biliniz ki, yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Eminim ki proje çalışmalarınızın her biri ileride başarılı çalışmalar imza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır” dedi.

Kahya’nın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesilerek fuarda yer alan 22 stant tek tek gezildi. Proje sorumlusu Danışman Öğretmen Ümit Kandemir’in öncülüğünde yapılan bilim fuarını gezen Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Nazilli Belediyesi olarak TÜBİTAK Bilim Fuarlarının ikincisine katıldıklarını ifade ederek, “Stantlarımızı gezince çok etkilendik. Gerçekten hayallerle başlıyor her şey. Çocuklarımızın hayalleri çok güzel. Bizler Nazilli Belediyesi olarak okullarımızın her zaman yanındayız. Ben çocuklarımızın enerjisini gördükçe daha da umutlanıyorum. Geleceğimiz gerçekten ümit ellerde. Yeter ki biz çocukların önlerini açalım. Onları hiçbir zaman bilimden, sanattan mahrum etmeyelim” dedi.
Aydın İl Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendiroğlu da, “Bu tür çalışmaların sayısını arttırıp teşvik etmek istiyoruz. Aydın olarak projeler ve bilimsel çalışmalar olarak birçok ilden öndeyiz. Özelikle ortaokul alanında yapılan bilim çalışmalarımız geleceğin bilim adamlarını yetiştirmekte kıymetli buluyoruz. Çocukların yeteneklerini keşfetme adına kıymetli buluyoruz. O yüzden teşvik ediyoruz. Ümit ediyoruz ki geleceği emanet ettiğimiz gençler, bugünlerden yeşerecekler ve bizde onlara bu mirası bırakacaklar” dedi.
Danışman Öğretmen Ümit Kandemir ve öğrenciler de projeler hakkında bilgi verdi.

AYDIN

14 Kasım 2019 Perşembe

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