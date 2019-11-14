Didim’de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde, kasten yaralama olayının firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde ilçe merkezinde 8 ayrı suçtan aranması bulunan ve kasten yaralama olayının firarisi olarak ta aranan M.K adlı şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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