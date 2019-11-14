Aydın'ın Didim İlçesinde lisesi öğrencileri, Iğdır’da öğretmenlik yapan okulun eski mezununun yardım talebine kayıtsız kalmayarak hazırladıkları yardım paketlerini gönderdi.

Didim Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri anlamlı yardım talebine kayıtsız kalmadı. 20102011 yılında okuldan mezun olan ve okul öncesi öğretmeni olarak Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Kamışlı ilkokulu anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Esra Yalçın’ın yardım talebine kayıtsız kalmadı. Okul idaresi ve okul öğrencilerinin hazırladıkları yardım paketleri İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz’ün de katılımıyla Iğdır’a gönderildi.

Okul yönetimi ve öğrencilerine duyarlılıkları için teşekkür eden Kaymakam Türköz, Türk insanının yardım sever ve kadir şinaslığını bu tür durumlarda ortaya koyduğunu belirtti.

AYDIN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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