Aydın Atatürk Devlet Hastanesi diyabete dikkat çekti

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde ‘14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ dolayısıyla kan şekeri ölçümü etkinliği düzenlendi.

Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik giriş katına Diyabet Hemşireliği Birimi tarafından stant kuruldu. Hemşireler tarafından gün boyu vatandaşların kan şekerleri ölçülerek diyabet hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Hasta ve hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği stantta vatandaşlara diyabetik muhallebi ikram edilerek diyabet ile ilgili spot mesajların yer aldığı kitap ayracı hediye edildi. Hastane Başhekimi Dr. Niyazi Kocakaplan ve hastane yönetimi de standı ziyaret ederek yapılan çalışma hakkında bilgi aldı.

AYDIN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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