Aydın’da 180 bin öğrenci ara tatile çıkacak

Aydın’da il genelinde 180 bin 198 öğrenci bu yıl ilk kez uygulanacak olan bir haftalık ara tatile çıkacak.

20192020 Eğitim ve Öğretim yılının ilk ara tatili 18 Kasım'da başlayacak. Aydın’da 180 bin 198 öğrenci bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatile çıkacak. Hafta sonları da hesap edilirse öğrenciler tam dokuz gün tatil yapacak. Öğrenciler, 25 Kasım Pazartesi günü tekrar okulun yolunu tutacak.

Milli Eğitim Bakanlığı uygulanacak olan ara tatil için gezi, spor, sanat gibi 16 ana başlıkta bir etkinlik takvimi oluştururken, bu takvime aileler bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

AYDIN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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