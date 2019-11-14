Aydın İl Sağlık Müdürlüğü diyabete "Mavi Halka" ile dikkat çekti

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, başkan ve başkan yardımcıları ve müdürlük çalışanlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, diyabet için birleşmeyi ve bir araya gelmeyi temsil etmesi sebebiyle Dünya Diyabet Günü’nün simgesi mavi halka oluşturularak, halka içerisinde stant çalışması, broşür dağıtımı ve halka bilgilendirmeler yapıldı.

Diyabetin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, "Tıp tarihinde, 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig'in doğum yıl dönümü anısına, her yıl 14 Kasım'da ‘Dünya Diyabet Günü’ değişik tema ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Diyabet Günü 2018 ve 2019 yılları teması Diyabet ve Aile’dir. Bu yılki kampanyanın aile temasının seçilmesinin amacı, diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri ve Diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ile eğitiminde ailenin rolünü desteklemektir" dedi.



AYDIN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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