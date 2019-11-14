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Didim CHP’de mevcut Başkan Koçak yeniden aday oldu

İHA

CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, 2324 Kasım'da yapılacak delege seçimleri öncesinde düzenlediği aday tanıtım toplantısında göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.

Didim CHP’de mevcut Başkan Koçak yeniden aday oldu

CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, 2324 Kasım’da yapılacak delege seçimleri öncesinde düzenlediği aday tanıtım toplantısında göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.
Tanıtım toplantısına CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP İl Sekreteri Okan Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkan vekili Aytaç Toker, İlçe Kadın Kolları başkanı Arzu Kurt, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha, Belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.
Tanıtım toplantısı öncesi CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak’ın görev yaptığı süre içerisindeki çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterimi izlettirildi. Gösterinin ardından partililere seslenen CHP Didim İlçe Başkanı ve Başkan adayı Nurettin Koçak 2 yıl önce göreve geldiklerini ve ardından seçimlere hazırlandıklarını belirterek “Genel seçimlerde Didim’de yüzde 42, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 57 oy alarak ilçemizde birinci parti olduk. Yerel seçimlerde ise Büyükşehir seçimlerinde yüzde 61, Belediye Başkanlığı seçimlerinden yüzde 57 oy alarak partimizin bayrağını belediye burçlarından indirmedik. Bu süreçte bir çok güzel işler başardık”dedi.
Didim CHP örgütünde kongre sürecinin başladığını belirten Koçak “Tüm aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Onlar bizim arkadaşımız, kardeşimiz ve dostumuz. Bu süreçten sonra yine hep birlikte ayrıştırmadan tek çatı altında partimizi 2023 hedeflerine taşımak için çalışmalıyız" dedi.
2324 Kasım’da delege seçimlerinin yapılacağını kaydeden Koçak delege seçimlerinde Kırmızı listeyle gireceklerini ve tüm partililerin desteğini beklediğini ifade etti.

AYDIN

14 Kasım 2019 Perşembe

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