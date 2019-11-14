Başkan Öndeş’ten meclise incir baklavası ikramı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş İNYA markası adı altında yaptıkları incirli baklavadan meclis üyelerine ikram etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in girişimleri ile belediye bünyesinde kurulan İNYA markalı ürünler yakında Değirmencioğlu Baklavaları şubelerinde satışa sunulacak. Başkan Fuat Öndeş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında marka bünyesinde üretilen ‘incir baklavası’ ikramında bulundu.

Gaziantep baklavası ile Aydın’ın incirini buluşturduklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ve aynı zamanda da ürünümüzü meclis üyesi arkadaşlarımıza da tattırmak istedim. Yakında Değirmencioğlu Baklavaları’nın şubelerinde ürünümüzü halkımızın beğenisine sunacağız. İNYA markalı ürünler bizim için önemli bir proje ve projeyi çok önemsiyoruz. Herkese afiyet olsun” dedi.

İncirli baklavanın tadına bakan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Başkan Öndeş’e başarılı girişiminden ötürü tebrik ederek meclisteki baklava ikramı için de teşekkür etti.

AYDIN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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