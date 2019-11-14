Başkan Öndeş’ten meclise incir baklavası ikramı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Öndeş’ten meclise incir baklavası ikramı

İHA

Başkan Öndeş’ten meclise incir baklavası ikramı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş İNYA markası adı altında yaptıkları incirli baklavadan meclis üyelerine ikram etti.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in girişimleri ile belediye bünyesinde kurulan İNYA markalı ürünler yakında Değirmencioğlu Baklavaları şubelerinde satışa sunulacak. Başkan Fuat Öndeş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında marka bünyesinde üretilen ‘incir baklavası’ ikramında bulundu.
Gaziantep baklavası ile Aydın’ın incirini buluşturduklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ve aynı zamanda da ürünümüzü meclis üyesi arkadaşlarımıza da tattırmak istedim. Yakında Değirmencioğlu Baklavaları’nın şubelerinde ürünümüzü halkımızın beğenisine sunacağız. İNYA markalı ürünler bizim için önemli bir proje ve projeyi çok önemsiyoruz. Herkese afiyet olsun” dedi.
İncirli baklavanın tadına bakan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Başkan Öndeş’e başarılı girişiminden ötürü tebrik ederek meclisteki baklava ikramı için de teşekkür etti.

AYDIN

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim CHP’de mevcut Başkan Koçak yeniden aday oldu
YEREL HABERLER Didim CHP’de mevcut Başkan Koçak yeniden aday oldu
Rize TSO’dan AYTO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Rize TSO’dan AYTO’ya ziyaret
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü diyabete "Mavi Halka" ile dikkat çekti
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürlüğü diyabete "Mavi Halka" ile ...
Türk Cerrahi Derneği ünlü cerrahları Aydın’da topluyor Aydın Adnan Menderes Üniversitesi "Kolorektal Cerrahide Güncel Tedaviler" sempozyumuna ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Türk Cerrahi Derneği ünlü cerrahları Aydın’da ...
Kuşadası'nda AB merkezi açıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda AB merkezi açıldı
Kuşadası Belediyesi bir ilke daha imza attı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi bir ilke daha imza attı
Ayın şoförü, ödülünü Başkan Saraç’tan aldı
YEREL HABERLER Ayın şoförü, ödülünü Başkan Saraç’tan aldı
Atatürk Kent Meydanı’nda milli heyecan yaşanacak
YEREL HABERLER Atatürk Kent Meydanı’nda milli heyecan yaşanacak
Atatürk, Aydın’da bir haftaya yayılan etkinliklerle anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, Aydın’da bir haftaya yayılan etkinliklerle ...
Aydın’da 180 bin öğrenci ara tatile çıkacak
YEREL HABERLER Aydın’da 180 bin öğrenci ara tatile çıkacak
Uluslararası Balkan Körler Müzik Festivali Türkiye Konserleri Aydın ile devam etti
YEREL HABERLER Uluslararası Balkan Körler Müzik Festivali Türkiye ...
Doç. Dr. Hasan Güngör, FIFA'nın resmi ‘Futbol Doktoru’ oldu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Hasan Güngör, FIFA'nın resmi ‘Futbol ...
Doç. Dr. Hasan Güngör, FIFA'nın resmi ‘Futbol Doktoru’ oldu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Hasan Güngör, FIFA'nın resmi ‘Futbol ...
Ulusal Satranç Turnuvası Efeler’de başlıyor
YEREL HABERLER Ulusal Satranç Turnuvası Efeler’de başlıyor
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi diyabete dikkat çekti
YEREL HABERLER Aydın Atatürk Devlet Hastanesi diyabete dikkat çekti
Efeler'de şehiriçi güzergahında düzenleme yapıldı 5 numaralı otobüsün güzergâhı değişti
YEREL HABERLER Efeler'de şehiriçi güzergahında düzenleme yapıldı 5 ...
Engellilerden Başkan Özcan’a teşekkür
YEREL HABERLER Engellilerden Başkan Özcan’a teşekkür
Söke Sağlık Hizmetleri MYO'ndan Radyoloji Günü Etkinliği
YEREL HABERLER Söke Sağlık Hizmetleri MYO'ndan Radyoloji Günü ...
Diş hekimleri hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Diş hekimleri hünerlerini sergiledi
Didim'de 27 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de 27 kaçak göçmen yakalandı
Didimli liselilerden Iğdır’lı öğrencilere bağış
YEREL HABERLER Didimli liselilerden Iğdır’lı öğrencilere bağış
Didim’de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
Nazilli Belediyesi’nden Şehit Önder Ayıklar Parkı açıklaması
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden Şehit Önder Ayıklar Parkı ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X