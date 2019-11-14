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Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü kızın babasına saldırdı Duruşma salonundan adliye önüne taşan ...

İHA

Aydın'da Merve Kotan ve Ekim Türkmen'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Muhammet Gürsoy, duruşma sırasına Kotan'ın babası Salih Kotan, annesi ise kardeşi Ahmet Kotan'a saldırdı. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği arbede, duruşma salonundan adliyenin dışarısına taştı.

Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü kızın babasına saldırdı Duruşma salonundan adliye önüne taşan arbedeyi güvenlik güçleri önledi Ölen kızın babası ve kardeşi, kendilerine saldıran sanık ve annesinden şikayetçi oldu

Aydın'da Merve Kotan ve Ekim Türkmen'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Muhammet Gürsoy, duruşma sırasına Kotan'ın babası Salih Kotan, annesi ise kardeşi Ahmet Kotan'a saldırdı. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği arbede, duruşma salonundan adliyenin dışarısına taştı.

Efeler ilçesinde 15 Ağustos 2019 günü Merve Kotan (19) ve Ekim Türkmen'in (22) öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başladı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada cinayet zanlısı Muhammet Gürsoy (27) ifade verdi. Gürsoy, Merve Kotan'ın ailesine bu acıyı yaşattığı için üzgün olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Olay günü Merve Kotan ve Ekim Türkmen ile birlikte Nevzat Biçer Parkı'na gittiklerini söyleyen Gürsoy, o zamana kadar aralarında bir gerginlik olmadığını söyledi. Tuvalete gittiğini ve döndüğü sırada ikiliyi öpüşürken gördüğünü belirten Gürsoy, "Aracıma gidip farklı bölmelerde duran silah ve mermileri alıp korkutmak için havaya ateş ettim. Sonra Ekim'in ayağına tekme attım. O da bana 'Saçmalama, bu kız ikimize de yeter' dedi. O an sinirlenerek tüfekle ikisine de ateş ettim. Sonra arkamı dönerek kustum. Kendime geldiğimde kurşunların kafalarına isabet ettiğini gördüm. Ateş ettiğim mesafe yaklaşık olarak 1 metreydi. O gün herhangi bir uyuşturucu kullanmadım sadece alkollüydüm. Ben sevdiğim iki insanı planlayarak ve tasarlayarak öldürecek kadar cani değilim" dedi.

Sanık Gürsoy'un cinayette kullandığı pompalı tüfeği kendisine satan ve davada tutuklu olarak yargılanan Erkan Ö., 7 yıl önce internetten aldığı tüfeği işsiz olduğu ve paraya ihtiyacı olduğu için olaydan 2 gün önce Gürsoy'a 400 lira karşılığında sattığını, Gürsoy'un bu olayı gerçekleştireceğinden haberdar olmadığını savundu.

Duruşma salonu karıştı
Duruşmada tanık olarak dinlenen Merve Kotan'ın annesi Fadime Kotan, cinayet zanlısı Gürsoy'un kızını darp ettiğini ve tehditle ayrılmasına engel olduğunu söyledi. Baba Salih Kotan ise Gürsoy'un olayı namus cinayeti olarak göstermeye çalışarak cezasını hafifletmeye çalıştığını söyledi. Baba Kotan, "Böyle cani bir insan namustan bahsedemez" dediği sırada duruşma salonu karıştı. Sanık sandalyesinden elleri kelepçeli oturan Muhammet Gürsoy, yerinden fırlayarak Salih Kotan'a saldırdı. Gürsoy ve babasını korumaya çalışan Ahmet Kotan'ın boğazını sıkan Gürsoy annesine jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Salonda yaşanan arbedenin ardından mahkeme heyeti duruşma salonunu boşalttırdı. İki tarafın yakınları adliye çıkısında birbirine girdi. Çevik Kuvvet ekipleri, kavgaya müdahale etti.
Olaydan sonra yaralanan Ahmet Kotan, hastaneye giderek darp raporu aldı. Baba Salih Kotan ile oğlu Ahmet Kotan, Efeler Polis Karakolu'na giderek kendilerine saldıran Muhammet Gürsoy ve annesinden şikayetçi oldu.
Verilen aranın ardından devam eden dava, yani tanıkların dinlenmesi ve üçlünün arasında geçen telefon konuşmalarının temin edilmesi için 23 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

“Niye öldürüldüklerine dair bir kanıt yok”
Duruşma sonrası açıklama yapan Kotan ailesinin avukatı Mehmet Nizamettin Haznedar, üçlü bir arkadaşlık ilişkisinde 2 kişinin bu kadar korkunç bir şekilde öldürülmesine anlam veremediğini söyledi. Sanığın duruşmadaki tutumunu eleştiren Haznedar, “Külhanbeyi havasında, ne otorite dinleyen ne de görgü kuralı anlamında herkesin bildiği şeylerden dem vuran birisi var. Dosyanın ulaştığı şu aşamaya kadar ne yazık ki Merve ve Ekim’in niye öldürüldüklerine dair bir kanıt yok” dedi.

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Ekim Türkmen’in annesi Gülhan Türkmen ise, “Kanunları tanımayan birisi iki kişinin canını aldı. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Öldürmeye hakkın yok. Kim kime yan bakıyorsa öldürsün o zaman. Ben adalete sığınıyor ve adalete güveniyorum” şeklinde konuştu.

AYDIN

14 Kasım 2019 Perşembe

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