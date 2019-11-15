Köşk Meslek Yüksekoku’lunda 'Genel Hukuk' eğitimi

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Genel Hukuk’ konulu seminer, yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.

Sosyal sorumluluk dersi kapsamında düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer alan Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu’nun tanıtımı, görev ve sorumluluk alanları hakkında bilgi verdi. Bozkurt, Aydın Barosu olarak müdahil oldukları davalar ve hukuk sistemindeki eksiklikleri aktararak, yaptıkları topluma hizmet uygulamalarını dinleyicilerle paylaştı.

Öğrencilerin sorularının cevaplandırıldığı farkındalık eğitiminin sonunda, Köşk MYO Müdürü Doç. Dr. A. Demet Karaman, Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt’a teşekkür belgesi verdi.

AYDIN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:05

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.