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Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Semineri gerçekleşti

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 'Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi' konulu seminer Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi’ konulu seminer Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, akademik ve idari personel katıldı.
“Evlatlarımız Bizlere Emanet”
Açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Evlatlarımız bizlere emanet, aileleri bizleriz. Kişisel verilerin korunması hukuki sorumluluğumuzun gereğidir ve yerine getirilmektedir. Kişinin, kişiliğin şahsiyetin korunması ve geliştirilmesi en temel önceliğimizdir. Bu bağlamda bütün yönetici arkadaşlara sesleniyorum, öğrencileri korumak bizlerin görevi. Yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimizin görüşlerine başvurmak adına, ‘Öğrenci Rektör Danışma Kurulu’ kuruyorum. Her sınıftan; öğrencilerle yakın teması olan, sosyal medyayı kullanabilen, sosyal olma özelliklerine sahip bir erkek bir bayan olmak üzere birer öğrenci saptayacağız. Ben, bu öğrencilerle her ay mutlaka toplantı yapacağım ve onların görüşlerini alacağım” şeklinde konuştu ve öğrencilerin düşüncelerinin, isteklerinin ve huzurlu olmalarının kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.
“Geleceğimizin Temeli Öğrencilerimiz Yalnız Olmadıklarını Bilmeli”
Önümüzdeki yıl 6500 kişilik bir öğrenci yurdunun Üniversitemize kazandırılması için gayret içerisinde olduklarını belirten Rektör Aldemir, “Konuyla ilgili Bakanlık yetkilileri ile iletişim ve görüşme halindeyim. Bakan beyin talimatları ile yüzde yüze yakın mutabakat içerisindeyiz. Hedefimiz kampüsümüzü öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, sosyal hayatlarını yaşayabilecekleri bir yaşam alanı haline getirmek. Biz sadece KYK’larda kalan öğrencileri değil özel yurtlarda ve evlerinde kalan öğrencileri de takip etmeliyiz. Akademisyen; dersine girdiği öğrencinin öyküsünü bilecek, sosyal, duygusal, akademik, gelişimini, kendi evladını takip eder gibi takip edecek, bir anne bir baba şefkatiyle bir ağabey bir abla rehberliğiyle onu yetişkin rollerine hazırlayacak. 60 bin öğrencimiz var. Bir ağ toplumu oluşturarak bu evlatları hep birlikte takip edeceğiz. Hiç birimiz hepimiz kadar etkili değiliz” sözleri ile öğrencilerimizin yalnız hissetmemelerini her türlü durumda yanlarında olacaklarını ifade etti.

“ADÜ Genç’i Daha Aktif Hale Getireceğiz”
Rektör Aldemir, “Varlık sebebimiz, geleceğimizin temeli öğrencilerimizin sosyal ve psikolojik anlamda korumak temel görevimiz. Bu doğrultuda ADÜ Genç’i daha aktif hale getireceğiz. Üniversitemiz öğrencilerine, psikolojik, sosyal gelişimleri sürecine en nitelikli katkıyı yapacak dersine giren hocasıdır. Bunun yanında herkes sorumluklarının bilerek, öğrencilerimizin yanında olduğunu hissettirmeli. Öğrencilerimiz Devletin ekmeğini yiyip, devletin kılıcını sallayacaklar, devletin gücünü her daim arkalarında hissedecekler” dedi.
Avukat Onur Özdiker, kişisel veriyi, kimliği belirli ya da belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımladı ve kişisel verilerin korunması kanununun amacını, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemek olarak ifade etti.
Özdiker sunumunda, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel unsurlar, kişisel verileri işleme şartları, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, suç ve kabahatlar konularında bilgi verdi.
Bilişim Güvenliği Uzmanı Kamil Burlu, bilgi işlemciler olarak verilerin korunmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti ve “ Bilgi güvenliği standartlarında üç başlığı sağlamak durumundayız. Bunlar; verilerin gizliğini sağlamak, orjinallik bilginin kaynağından emin olmalıyız ve kullanılabilirlik” dedi.
Burlu sunumunda; güvenlik üçgeni, güvenlik testi türleri, güvenlik testi içeriği ve KVKK tedbir konularını dinleyicilerle paylaştı.
Seminer, soru cevap bölümü ile sona erdi.

AYDIN

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:24
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