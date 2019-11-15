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Abbasoğlu; "Sadece saha içinde değil dışında da büyük mücadele veriyoruz"

İHA

TFF 3. Lig. 3. Grupta mücadele eden ligin başarılı takımlarından Nazilli Belediyespor, hafta sonu evinde oynayacakları Nevşehir Belediyespor müsabakası öncesi galibiyet sözü verdi.

Abbasoğlu; "Sadece saha içinde değil dışında da büyük mücadele veriyoruz"

TFF 3. Lig. 3. Grupta mücadele eden ligin başarılı takımlarından Nazilli Belediyespor, hafta sonu evinde oynayacakları Nevşehir Belediyespor müsabakası öncesi galibiyet sözü verdi.
Geçtiğimiz hafta Karacabey deplasmanından puansız dönen siyah beyazlı ekip, evinde oynayacağı Nevşehir Belediyespor’dan 3 puan alarak yeniden liderlik koltuğuna oturma hesapları yapılıyor. Nazilli Belediyespor Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu, Teknik Direktör Yavuz İncedal ile futbolcular Burak Özbakır ve Ufukcan Engin, düzenlenen basın toplantısında hem Karacabey maçını değerlendirdi hem de Nevşehir Belediyespor karşılaşması öncesi taraftara deplasmanlarda da desteklerinden dolayı teşekkür ederek 3 puan sözü verdi.
Siyah beyazlı kulübün Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu, mali tablo başta olmak üzere birçok konuda basın mensuplarına samimi cevaplar vererek takımda da birlik ve beraberlik olgusunun zirve yaptığını belirtti. Abbasoğlu, “Karacabey’de aldığımız mağlubiyete üzüldük ama futbolda her şey mümkün. Ligde başarılı olmak istiyoruz. Hedefimiz de bu yönde. Futbolcu arkadaşlarımız ve teknik heyetimiz Karacabey maçında mücadelelerini sahaya yansıttılar ve hedeflerini gösterdiler. Ufak tefek olumsuzluklar oldu ve bunlar sonuca da etki etti. Kendine ve takıma inanmış futbolcu arkadaşlarımızın, teknik heyetin, yönetimin ve en önemlisi bizlerden desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarımızın olması başarımızın anahtarı olacak. Bunu Karacabey deplasmanında gördük. Orada; takımı, taraftarı, yöneticisi ve basınıyla tam bir birliktelik vardı. Tüm taraftarımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Biz bunu sürdürdüğümüz sürece başarı kaçınılmaz hale gelir. Şu ana kadar da federasyondan hiç ceza yemedik bunun için de taraftarımıza ayrı bir minnet borçluyum. Fair Play çerçevesinde iyi bir ekip olduk. Tüm güçlüklere ve olumsuzluklara rağmen yepyeni ve inanmış ekibimizle başarıya ulaşacağız” dedi.
"Sadece saha içinde değil dışında da büyük mücadele veriyoruz" diyen Abbasoğlu, “Geçmiş dönemden kalan 838 bin TL futbolcu alacakları nedeniyle federasyon banka hesabımıza el koydu. Bunun akabinde 200 bin TL’lik 2 dosya daha bekliyoruz. Biz bunları bile bile elimizi taşın altına koyarak geldik. Bir taraftan borç ödeyip harcamalar yapıyoruz. Zaman ağlama sızlama zamanı değil. Sorunlar var ama aşamayacağımız engel yok” dedi.
Teknik Direktör Yavuz İncedal ise ekip olarak Nevşehir Belediyespor karşılaşmasına odaklandıklarını belirterek, “Nevşehir maçında en iyi şekilde mücadele edip, taraftarımızla bütünleşip 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. Taraftarımız bizim için çok önemli. Sonuç ne olursa olsun bizi destekliyorlar. Bu maçta da yine onlarla bütünleşmek istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

AYDIN

15 Kasım 2019 Cuma

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