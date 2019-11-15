Arkadaşları tarafından ambulansa teslim edilen genç hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde dün gece arkadaşları ile eğlenen Mehmet Bozkurt adlı genç aniden fenalaşınca arkadaşları tarafından eğlendikleri yerden Köşk’te bulunan 112 Ambulans noktasına getirildi. Buradan hastaneye götürülen genç hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından gencin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; dün gece Köşk’te bir yerde toplanan Mehmet Bozkurt ve arkadaşları alkol alıp eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden arkadaşların eğlencesi acı bitti. Mehmet Bozkurt’un bir anda fenalaştığını gören arkadaşları, Mehmet Bozkurt’u araçlarına alıp Köşk’te bulunan 112 Acil Servis Ambulans noktasına götürdü. Buradan 112 Acil Servis ekiplerince bir yandan ilk müdahale uygulanan bir yandan da hastaneye yetiştirilmeye çalışılan 30 yaşındaki Mehmet Bozkurt hayatını kaybetti.

Gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından Mehmet Bozkurt’un ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:05

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.