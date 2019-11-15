İki kardeş şehir 'sürdürülebilir turizm iş birliği' konusunda anlaştı

KuşadasıSinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi’nin Şehir Eşleştirme ve Uluslararası Eğitim Programı’nın final konferansı Kuşadası’nda gerçekleşti.



Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak sürdürülebilir yapılar oluşturma hedefiyle, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Türkiye ve AB Arasında ŞehirEşleştirme Hibe Programı (TWIN) kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile Sinaia Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) ve Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) işbirliğinde, 'KuşadasıSinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi' başlığıyla hazırlanan projenin final konferansı yapıldı. Konferansın açılışına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sinaia Belediye Başkanı Vland Gheorghe Oprea, Kuşadası’nın diğer kardeş şehirlerinden temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.



"Sürdürülebilir turizm anlayışını benimsiyoruz"

Konferansın açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kardeş şehir ilişkilerinin iyi niyet temelinde kurulan, ülkeler arasındaki barış ve karşılıklı anlayışı teşvik eden ve dayanışmayı amaçlayan dostane ilişkiler olduğunu belirterek “2006 yılından bu yana kardeş şehir olduğumuz Sinaia Belediyesi ile birlikte Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında yürüttüğümüz 11 aylık ‘Sürdürülebilir Turizm Projesi’nin Final Konferansı’na hepiniz hoş geldiniz. Kuşadası Belediyesi olarak Sinaia Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği ve Aydın Turist Rehberleri Odası iş birliğinde hazırladığımız bu projenin bizler açısından hem kardeş şehir ilişkilerini geliştirecek olması, hem de sürdürülebilir turizm alanında deneyim paylaşımına olanak verecek olması açısından çok önemli olduğunu bundan önceki buluşmalarımızda da ifade ettik. Ve bugün Romanya’daki kardeş şehrimiz ve proje ortağımız Sinaia, Kosova’daki kardeş şehrimiz Prizren ve Ukrayna’daki kardeş şehrimiz Cherkasy’den gelen değerli temsilcilerin katılımı ile gerçekleştireceğimiz bu konferansın da tıpkı projenin bütünü gibi önemli çıktıları olacağını düşünüyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak sahip olduğumuz değerleri tahrip ederek turizmden kısa vadeli kazanç elde etmek yerine; doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal değerlerin korunmasını ön planda tutarak turistik faaliyetlerin uzun vadede kalıcı olmasını hedefleyen sürdürülebilir turizm anlayışını benimsiyoruz. Bu noktada da bugün gerçekleşecek konferansın sürdürülebilir turizm alanında önemli deneyim paylaşımlarına olanak sağlayacağına eminiz” dedi.

Projenin Kuşadası Belediyesi açısından en önemli sonuçlarından birisinin Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi olduğunu kaydeden Başkan Ömer Günel “Kentimiz Kuşadası, yaklaşık yarım asırdır her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan çok önemli bir turizm bölgesi. Ve takdir edersiniz ki uluslararası ilişkiler, turizmin en önemli belirleyici unsurlarından birisi. Geçmişte merkezi hükümetler arasında kurulan diplomatik ve uluslararası ilişkiler küreselleşmenin sunduğu ulaşım ve iletişim olanaklarının artması ile ‘kent diplomasisi’, ‘paralel diplomasi’ gibi adlar altında yerel yönetimler arasında da kurulmaya başlandı. Öte yandan 1999 yılında Türkiye’nin AB’ye aday ülke ilan edilmesi ve 2005’te tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla, belediyeler de AB fonlarından yararlanma imkanına sahip oldular. Bu gelişme neticesinde de pek çok büyükşehir belediyesi ve il belediyesi uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren merkezler kurdular ve AB fonlarından istifade etmeye başladılar. Biz de bugün gerçekleştireceğimiz açılış ile Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi’ne sahip olan sayılı ilçe belediyelerinden birisi haline geleceğiz” diye konuştu.



"Kardeş şehir ilişkilerini çok önemsiyoruz"

Başkan Ömer Günel’in ardından konuşan Sinaia Belediye Başkanı Vland Gheorghe Oprea ise Kuşadası ile kurdukları kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini belirterek “2006 yılında kardeş şehir olduğumuz Kuşadası ile çok güzel projeler imza attık. Bunlardan en önemlisi ise ‘Kar Tanesi ile Deniz Yıldızı Buluşuyor’ projesiydi. Bu proje sayesinde Sinaialı gençlerle Kuşadalı gençler birbirlerini yakından tanıyarak dostluk kurdular. Bugün final konferansını yaptığımız projenin kardeş şehir ilişkimizi daha güçlü hale getireceğine inanıyorum” dedi.



"Bu proje Türkiye ile AB arasındaki ilişkiyi güçlendirecek"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise KuşadasıSinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi’ni önemli bulduklarını belirterek “Kuşadası Belediyesi ile Sinaia arasında geliştirilen bu proje Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiyi güçlendirecek bir köprü görevi görüyor. Ben global sorunların yerelden çözüleceğine inanırım. Bu gün bu yerelde oluşumuz da sorunları bitirmek için ciddi bir adımdır. Önümüzdeki süreçte özellikle küresel ısınmanın ilerlemesini engelleyecek projelere hibe vermeyi düşünüyoruz. Yerel yönetimlerinde bu yönde projeler üretmelerini istiyoruz” dedi.



Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise kardeş şehir ilişkilerinin toplumlar arası huzur ve barışı koruyacağını belirterek “Kardeş şehir ilişkileri toplumlara büyük fayda sağla. Karşılıklı üretilen projelere kurum olarak bizde katkımızı asla eksik etmeyiz. KuşadasıSinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi’ni oldukça faydalı buluyor ve projeleri büyütüp bu günlere getirenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından belediyeler arasında “Sürdürülebilir Turizm İş Birliği” konusunda mutabakat anlaşması imzalandı. Konferansın “Sürdürülebilir Turizm Deneyimleri” oturumunda Selçuk Belediye Başkanı Filiz CeritlioğluSengel, Prizren Belediye Başkanı MytaherHaskuka, Cherkasy Belediye Başkan Yardımcısı IgorVoloshyn, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, TTYD Üyesi Hakan Alpay, TÜRSAB Üyesi Murat Yaman, ATRO Başkanı Ozan Sayın ve KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden sunumlarını yaptı.

AYDIN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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