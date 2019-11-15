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Söke’de çocuklar haklarını haykırdı

İHA

Söke'de çocuk belediye meydanında düzenledikleri etkinlikte haklarını haykırdı. 20 Kasım'da kutlanacak olan Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik gerçekleştiren etkinlikte Sökeli öğrenciler, meydanda bulunan büyüklerine haklarının yazılı olduğu kokart dağıtarak dikkat çekti.

Söke’de çocuklar haklarını haykırdı

Söke’de çocuk belediye meydanında düzenledikleri etkinlikte haklarını haykırdı. 20 Kasım’da kutlanacak olan Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik gerçekleştiren etkinlikte Sökeli öğrenciler, meydanda bulunan büyüklerine haklarının yazılı olduğu kokart dağıtarak dikkat çekti.
Öğrenciler çocuk hakları ile ilgili gerçekleştirdikleri etkinlikte, ilk olarak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Bildirgesini okudu. Çocuk Hakları maddelerini tek tek okuyan çocuklar ardından belediye meydanında bulunan büyüklerine kokart dağıttı.
"Çocuklardan Başkan Tuncel'e ziyaret"
Söke Belediye binası içinde birimleri gezerek kokart dağıtan minikler, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ile Mustafa İberya Arıkan’ı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Başkanların yakalarına da haklarının yazılı olduğu kokart takan çocuklar, hak arayışında desteklerini istedi. Kendisini ziyaret eden çocuklarla yakından ilgilenen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; Çocuk Haklarının önemine dikkat çekerek, anlamlı etkinliği gerçekleştiren çocukları kutladı.

AYDIN

15 Kasım 2019 Cuma

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