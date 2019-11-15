Hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi

AYDIN'da, arkadaşları ile içki içip eğlendikleri sırada fenalaşan Mehmet Bozkurt (30), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Köşk ilçesinde, evli ve 1 kız çocuk babası Mehmet Bozkurt, dün akşam bir grup arkadaşı ile buluşup, içki içip eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde aniden fenalaşan Bozkurt, arkadaşları tarafından otomobille 12 Ambulans İstasyonu'na ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Bozkurt'u ambulansa alıp, Köşk Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Ambulansta da müdahaleye devam edilirken, Bozkurt, hastaneye ulaşamadan yolda yaşamını yitirdi. Bozkurt'un ani ölümü, ailesi, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



AYDIN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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