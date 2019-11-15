Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencileri buluştu

2014 yılının Aralık ayında eğitimöğretim hayatına başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Bölümü öğrencileri ve eğitmenleri, düzenlenen bir kokteylde buluştu. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen kokteylde eski mezunlara da mezuniyet belgeleri verilirdi.

Profesyonel müzik eğitimi almak isteyen bütün Aydınlılara kapısı açık olan konservatuvardan şimdiye kadar 40'a yakın öğrenci mezun oldu. Kokteyle, eğitim hayatlarına çeşitli üniversitelerin müzik ile ilgili bölümlerinde devam eden öğrenciler de katıldı. Kokteyle katılamayan mezunlar ise gönderdikleri videolarla okula yeni başlayan arkadaşlarına başarılar diledi.

Öğrenciler, Türkiye'de bire bir eğitim verilen tek belediye konservatuvarı olma özelliğini taşıyan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda eğitim görmekten çok mutlu olduklarını söyledi. Mezun öğrenciler konservatuvarın hayatlarında önemli bir yeri olduğunu belirtip hayallerine kavuşmalarına vesile olduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Her yıl yüzlerce başvuru alan konservatuvarda şimdiye kadar çeşitli yaş gruplarından toplamda 270 Aydınlı eğitim gördü ve görmeye devam ediyor. Bu yıl 15 eğitmen 9 yardımcı personelle eğitim hayatına devam eden konservatuvarda bağlama, keman, kabak kemane, ney, gitar, piyano, klarnet, flüt, kanun, şan, viyolensel, bateri, perküsyon, viyola ve saksafon eğitimi veriliyor.

AYDIN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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