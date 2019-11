Türkiye'nin renkleri 'Kültürel Miras' sergisinde buluştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ahmet Yesevi İlkokulunda ilk kez düzenlenen Kültürel Miras Sergisinde Türkiye’nin 7 bölgesinin kültürel değerleri görücüye çıktı. Her bölgenin kendine has değerlerinin çocuklar tarafından yerel kıyafetlerle tanıtıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Nazilli merkez Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen ve okulun dördüncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan Kültürel Miras Sergisine İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, parti yöneticileri, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğrenci velileri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Yedi bölge için açılan stantlarda incirden kayısıya, hamsiden içli köfteye kadar tüm bölgelerin kültürel mirasları öğrenciler tarafından konuklara sunuldu. Öğrenciler giydikleri yerel kıyafetlerle göz doldururken zaman zaman yaptıkları görsel sunumlarla büyük alkış aldı. Her bölgenin kendine has oyunları ise öğretmenler tarafından öğlencilere öğretildi.

Okul Müdürü Tayfun Özkan, okul olarak ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve Kültürel Miras Sergilerinin bundan böyle geleneksel halde sürdürüleceğini ifade ederek; “Kültürel miras sergimiz, okulumuzun dördüncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından hazırlandı. Buradaki amacımız Türkiye’mizin mozaiğini okulumuzda oluşturmak, okulumuzda Türkiye’mizi sergilemek. Bölgelerimizin kültürünü, yaşantısını, yiyecekiçecek ve diğer kullandıkları eşyaları, velilerimizin, çocuklarımızın görseline sunmak. Çünkü her öğrencimiz, her velimiz tüm bölgelerimize gidebilmiş değil. Onlar için burada canlı canlı görmeleri için etkinliğimizi yaptık” dedi.

İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural da konuşmasında, “Okulumuz çok güzel bir etkinlik hazırlamış. Biz 50 yaşına geldik ama bizim de gitmediğimiz, görmediğimiz birçok yöre var. Tatmadığımız birçok yiyecek var. 7 bölgemizi gidip göremeyenler için harika bir etkinlik” dedi.

Öğrenciler ve öğrenci velileri de yaptıkları konuşmalarda etkinliği nasıl hazırladıklarını anlattı.

