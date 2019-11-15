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Didim’de Yöresel Dernekler Festivali başladı İlçedeki ilk kez düzenlenecek etkinlikte Erzincanlılar ...

İHA

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Etkinlikler Festivalinin ilk etkinliği olarak Didim Erzincanlılar Derneği öncülüğünde 1. Erzincan Tanıtım Günleri başladı.

Didim’de Yöresel Dernekler Festivali başladı İlçedeki ilk kez düzenlenecek etkinlikte Erzincanlılar kültürünü tanıtıyor

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Etkinlikler Festivalinin ilk etkinliği olarak Didim Erzincanlılar Derneği öncülüğünde 1. Erzincan Tanıtım Günleri başladı.
Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesinin katkılarıyla ile Didim Erzincanlılar Derneği öncülüğünde düzenlenecek olan ve 3 gün sürecek “1. Erzincan Tanıtım günleri” festivali başladı. Kent meydanında gerçekleştirilecek olan festivalin açılışı etkinliğine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Dernek Başkanı Şevket Karakoç, Oda başkanları, kurum amirleri, çevre İl ve İlçelerden gelen dernek başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
Festival kapsamında Didim Erzincanlılar Derneği önünde oluşturulan kortej meydana kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından açılış kurdelası İlçe protokolünce gerçekleştirildi.
Festivalin açılışı konuşmasını yapan Didim Erzincanlılar Derneği başkanı Şevket Karakoç, 1 yıllık bir dernek olduklarını belirterek “Birlik beraberlik ve dayanışma etkinliğimiz devam ediyoruz. Bu etkinlik gurbette, memleketten özlem giderme ve Erzincan’ın kültürel ve özelliklerinin bilinmesini sağlamak adına Pazar gününe kadar etkinliklerimiz devam edecek. Burada sıla hasretimizi azaltabildiysek ne mutlu bizlere; derneğimiz her zaman birlikte daha ileriye taşıyacağız.”diyerek destek veren kurum ve sponsorlara teşekkür etti.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise seçim dönemindeki vaatlerin birisini hayata geçirdiklerini belirterek “Bir şeyler yapmak güzel ama paydaşlarınız çok önemli. Halka mal olacak organizasyonlar her zaman için risk taşır. Seçeceğiniz paydaşları iyi seçmeniz lazım. Bu Yöresel dernekler festivali bizim vaatlerimizden birisiydi; bunlar yalnız olacak işler değil. Paydaşların hevesli olması lazım... Bu noktada Erzincanlılar dernek başkanımızın talebi geldi ve bizde buyurun başlayalım dedik” dedi.

Didim’in küçük bir Türkiye olduğunu kaydeden Atabay “Didim’de 81 İl’den insanlarımız var. Bende 30 sene evvel buraya yerleşen ve artık Didimli olan birisiyim. Bu festivalde istedik ki 100’ün üzerinde dernek var. O yörelerin, yöresel derneklerin kültürünü, sanatçılarını, yemekleri ve üretilen ürünlerini burada yaşayıp anlatsınlar. Biz burada tüm bölgelerden gelenleri bir arada tutarak ben Didimliyim demesini ve sahip çıkmasını istiyoruz. İl içerisindeki tüm değerleri ulusal anlamdaki değerleri görmek ve tanımak istiyoruz. Bugün burada Erzincan’ı tüm kültürüyle tanıyacağız. Bunun itinalı olmasını istiyoruz. Kendi öz değerleriyle burada olsunlar; açılan stantlarda ise o yörenin dışında hiçbir ürün ve materyal bulunmasın. Festivali azimli bir dernekle başladık daha güzel olacak.”dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “Eskiden beri arzuladığımız şeyi başardık. Erzincanlılarla başladık, tadımlık Erzincan burada; Didim her zaman söylediğimiz gibi bir turizm şehri ama bunu yapacak olan ilçemizde yaşayan insanlarımız. Bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Belediyemiz ilk olarak bir vegan festivali yaptı. Tüm Türkiye’ye örnek oldu. Bu Yöresel Dernekler Festivali başladı. Bunu diğer dernekler katkı sunarsa gastronomiye örnek olabilirsiniz. Hemşehri derneklerini bu noktada büyük görevler düşüyor. Didim küçük bir Türkiye; her yerden insanımız var. Bu noktada ilçeye zenginlik katmışlar. Bu zenginliği iyi muhafaza etmemiz gerekiyor. Bunlar hayaldi ve oldu. Artık bu festival Erzincanlılarla başladı darısı diğer derneklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından festivale misafir olarak katılan Erzincanlı Karate’de Avrupa üçüncüsü olan ve Dünya üçüncüsü Burcu Özlükan Didim’deki bu etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu belirtti. Özlükan, kazandığı madalyalardan birisini Didim’deki Erzincanlılar derneğine bağışladı. Kaymakam Türköz Özlükan’a hediye verirken, Başkan Atabay’da teşekkür plaketi verdi.
Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu; ardından stantlar gezildi.

AYDIN

15 Kasım 2019 Cuma

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