Nazilli'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Nazilli Şubesince gerçekleştirilen Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri başladı.

Etkinlikler kapsamındaki ilk program Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda emekli müftü, Araştırmacı Yazar Ragıp Güzel tarafından verilen ‘Hz. Peygamber ve Örnek Aile Hayatı’ konulu konferansla başladı.

Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’ndaki konferansa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Müftüsü Harun Yılmaz, AK Parti İlçe yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program Merkez Erkek Kur’an Kursu Yöneticisi Efrahim Tekin tarafından okunan Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, İlçe Müftüsü Harun Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Sinevizyon gösterisinin ardından Araştırmacı Yazar Ragıp Güzel tarafından ‘Hz. Peygamber ve Örnek Aile Hayatı’ konulu konferans gerçekleştirildi.

AYDIN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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