Balıkçı barınağında görünmez kaza

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Kuşadası'nda aksam saatlerinde Yusuf B isimli tekne ile balıktan dönen Barış Becerikli, teknesini barınağa yanaştırırken dengesini kaybedip suya düştü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Barış Becerikli, "Arkadaşım kürek düştü deyince almak isterken bir anda dengemi kaybedip düştüm. Panik halinde ne olduğunu anlayamadım, çok şükür iyiyim" dedi.

Sosyal medyada büyük izlenme oranı alan videosuna kötü yorum yapanlara sitem eden Becerikli, "Görünmez kaza bu herkesin başına gelebilir. Olumsuz yorum yapan arkadaşları buradan kınıyorum" diye konuştu.

AYDIN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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