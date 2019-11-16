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ADÜ öğrencileri 20 bin fidan dikti ADÜ, binlerce fidanı toprakla buluşturdu

İHA

ADÜ öğrencileri 20 bin fidan dikti ADÜ, binlerce fidanı toprakla buluşturdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği “Bugün Fidan, Yarın Nefes, Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında binlerce öğrenci ve öğretim elemanıyla destek verdi.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in öncülüğünde gerçekleştirilen ağaç dikme seferberliğine yaklaşık 20 bin fidan toprakla buluştu. Kampanyaya ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Mehmet Aydın, Fakülte ve Meslek Yüksekokulu akademik kadro ve öğrenciler de destek verdi.

Ziraat Fakültesi 200 zeytin fidanı dikti
ADÜ Ziraat Fakültesi arazisinde gerçekleşen ağaç dikimine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehet Aydın katılırken; yaklaşık 200 zeytin fidanı dikimi gerçekleşti.
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu yaptığı açıklamada fakülte tarihinde ikinci kez personel adına fidan dikimini yapıldığını belirterek; “Üretime katkı sağlamak amacıyla zeytin fidanı dikimi yaptık. Ülkenin ağaçlandırılmasına katkı verirken boş arazilerin de değerlendirilmesi memnuniyet verici. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak en büyük temennimiz” dedi.
Söke MYO ilköğretim öğrencileriyle birlikte fidan dikti
Söke MYO personeli ve öğrencileri de kampanyaya destek verdi. Öğrenciler, etkinliğe gelen ilköğretim okulu öğrencileri ile birlikte fidanları diktiler. Ağaçlı Mahallesi Ovacık Mevkii’nde gerçekleşen etkinlikle çok sayıda fidan toprakla buluştu.

Nazilli’de öğrenciler şehit ailesiyle birlikte fidan diktiler
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioglu ile Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağrı Köroğlu eşliğinde Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO, Nazilli Genç Kızılay ADÜ Teşkilatı öğrencileri, akademik personellerle fidan dikiminde yer aldı. Kampüsteki etkinliğin ardından öğrenciler Beyerli Köyü’nde şehit Mehmet Çetin’in Annesi Şerife Çetin’in evine giderek fidan ve çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Koçarlı MYO, kampanya kapsamında Koçarlı Orman İşletme Şefliği Yığıntaş Orman Deposu’nda fidan dikim etkinliğine katıldı. Öğrencilerimizin ve personelimizin katıldığı ağaç dikim seferberliğinde 3 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen, Öğr. Gör. Servet Akar ve Öğr. Gör. Halil İbrahim Çakır ve 60 öğrenci Güzelbeyli Mahallesi’nde düzenlenen fidan dikim seferberliğine katıldı. Karacasu genelinde yaklaşık 19 bin incir, zeytin, ceviz fidanının dikimi yapıldı ve can suları verildi. MYO Müdürü Gümüş “Yüksekokul olarak biz de öğrencilerimizle “Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyasına katıldığımız için çok mutluyuz. Gelecek nesillere bırakacağımız bu en değerli mirasın yüksekokul olarak bir parçası olmak gurur verici. Karacasu halkı dikilen bu incir, zeytin ve ceviz fidanlarından gelecekte gelir elde etme şansı da bulacaktır” dedi.

“Gençlerde çevre bilincinin gelişmesi çok önemli”
Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) personeli ve öğrencileri fidan dikim etkinliğine Kirazlı Mahallesi Tekkecivarı Mevkii’nde katılım gösterdi. Öğrenciler, geleceğe nefes olmak adına anlamlı bir adım atarak yeni neslin çevre bilinci ile yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Çine’de 20 dönüm alana 2 bin ağaç dikildi
Çine Meslek Yüksekokulu uygulama biriminde 20 dönümlük alana toplam 2 bin adet fidan dikildi. Fıstık Çamı, Lavanta, İncir ve Selvi fidanlarının toprakla buluştuğu etkinliğe; Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Çine MYO akademik ve idari personel, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile 200 öğrenci katıldı.

11 milyon nefes toprakla buluştu
Buharkent MYO “Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında, akademik, idari kadrosu ve öğrencileri ile Buharkent Zafer Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine katılım sağladı.
Projeye destek amacıyla Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından, Bozdoğan ilçesi, ÇamlıdereYeşil Yenice Yol Kenarı Ağaçlandırma Bölgesinde 80 fidan dikildi. Etkinliğe; Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş ile birlikte Bozdoğan MYO Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak, akademik ve idari personel ve öğrenciler katılım gösterdi.
Aydın MYO; akademik, idari personeli öğrencileri ile okul bahçesinde gerçekleştirdikleri fidan dikimi ile kampanyaya destek oldu. Öğrenciler; daha yeşil bir dünya için yapılan çalışmayı çok önemsediklerini belirttiler.
Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu (MYO) etkinlik için tahsis edilen Germencik Anadolu Lisesi etrafındaki alanın ağaçlandırılması ile kampanyaya destek oldu. Etkinliğe; MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Sürmen, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nergiz Yüksel ile akademik ve idari personeller ile öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

AYDIN

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:18
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  • İKİNDİ 15:41
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