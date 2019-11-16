Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın sultanlarını kutladı

– Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çeçrioğlu, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde PTT’yi mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımını kutladı.

Kadınlar voleybolunun en üst ligi olan Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde bu yıl da başarıyla mücadele eden Aydın'ı gururu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, PTT karşısında da galip geldi. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan müsabakada ilk seti Aydın’ın Sultanları 2521 aldı. İkinci sette üstünlük kuran PTTSPOR bu seti 2325 önde kapadı. Maç sonuna kadar yoğun bir çekişmeye sahne olan maçta diğer setler ise 2826, 2628 ve 1513 skorlarıyla bitti.

Takımın galibiyetle yoluna devam etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın sultanlarını ve teknik heyeti tebrik etti.

AYDIN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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