Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 4-0

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STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Necmi Demir (xx), Niyazi Atakan (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) Sinan (xx), Polat (xxx), Ufukcan (xxx), Sedat (xxxx) (Dk.72 Oğuzhan xxx), Aziz (xxx), Zafer (xx) (Dk.62 Fatih xx), Sergen (xx), İlyas (xxx), Mert (xxx), Yunus (xxx) (Dk.86 Volkan)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat (x) Muhammed Ali (x), Tolgahan Mulla (x) (Dk.80 İlker), Emre (xx), Ozan (x) (Dk.46 Emre Fırtına xxx), Onur (xx), Raif (x), Alper (x), Yasin (x), Oktay (x) (Dk. 64 Tugay xx), Okan (x)

GOLLER: Dk.5 ve Dk. 72 Sedat, Dk. 70 Yunus, Dk. 80 Oğuzhan (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Zafer (Nazili Bld), Yasin (Nevşehir Bld)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 13'üncü hafta maçında Nazilli Belediyespor evinde Nevşehir Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek averajla yeniden liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlı takım 27 puana ulaşıp Karacabey Belediyespor'u averajla gerisinde bıraktı.

5'inci dakikada Nazilli öne geçti. Soldan Mert'in ortasında Sedat, penaltı noktası üzerinden düzgün bir vuruşla kaleci Murat'ı avladı: 1-0. İlk yarıda başka gol olmadı.

70'inci dakikada ev sahibi ekipte Yunus, iki rakibinden sıyrılarak karşı karşıya kaldığı kaleci Murat'ın sağından topu ağlara yolladı: 2-0.

72'inci dakikada Mert Çapar'ın sol kanattan ortasında arka direkte Sedat gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

80'inci dakikada soldan Aziz'in ortasında Yunus'un indirdiği topu kafayla Oğuzhan tamamladı: 4-0.

Nazilli Belediyespor rakibini 4-0 mağlup etti.



AYDIN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:22

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