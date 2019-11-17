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TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 4 Nevşehir Belediyespor: 0

İHA

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 13. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'u 40 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 4 Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 13. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor’u 40 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Nazilli Belediyespor henüz 5’inci dakikada Sedat ile golü buldu. İlk yarısı orta saha mücadeleleriyle gerçekleşen karşılaşmada birçok golden olan Nazilli ekibi ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. 70’inci dakikada Yunus’un mücadele hırsıyla kazandığı golle farkı 2’ye çıkaran Nazilli Belediyespor, golden sadece 2 dakika sonra Sedat ile farkı 3’e yükseltti. Karşılaşmanın kapanış golünü ise 80’inci dakikada Nevşehir defansında yaşanan karambolde topa son dokunan Oğuzhan 4’üncü gole imza attı. Karşılaşmada etkili oyunuyla Sedat dikkatleri çekerken, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 40’lık galibiyetiyle Nazilli Belediyespor yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Maçtan dakikalar
(GOL) Dk.5; Ufukcan’ın sol kanata aktardığı topla buluşan Mert, topu müsait pozisyondaki Sedat’a aktardı. Penaltı noktasında topu kontrol ederek vuran Sedat Cengiz, sert şutuyla kaleci Murat’ı avladı: 10.
Dk.32; Sedat’ın sol kanattan orta açarak kullandığı köşe vuruşunda 6 pas içinde topla buluşan Aziz’in bekletmeden vurduğu plasesinde kaleci Murat topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.
Dk.34; AzizSedat ikilisi verkaçlarla rakip ceza alanına sokuldu. Penaltı noktası üzerinde son olarak topla buluşan Aziz’in sert şutunda 90’a giden topu kaleci Murat uçarak kontrol etti.
Dk.37; Sedat’ın sağ kanata aktardığı topla buluşan Sinan’ın bekletmeden açtığı ortasında ceza alanı çizgisinde topa gelişine sert vuran Zafer’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Murat’ın kucağında kaldı.
Dk.46; Emre Fırtına’nın sol kanattan açtığı ortasında arka direkte müsait pozisyondaki Alper, zemine takılınca 6 pas içinde mutlak golden oldu.
Dk.50; Sedat’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topa yükselerek vuran Aziz’in kafa şutunda defansı ve kaleciyi geçen top direği sıyırarak auta çıktı.
Dk.53; Orta sahadan atılan uzun topla buluşan Yunus’un defanstan Okan’la girdiği mücadelenin ardından aktardığı topa ceza yayı üstünde gelişine sert vuran Aziz’in şutu direği sıyırarak auta çıktı.
Dk.65; Emre Fırtına’nın orta sahadan attığı yerden pasıyla rakip ceza alanına sokulan Yasin, dikine koşu yaparak 6 pas çizgisine indi. Yasin’in şut hazırlığı yaptığı sırada topa kayarak müdahale eden Polat mutlak gollük pozisyonu önledi.
(GOL) Dk.70; Mert Çapar’ın defanstan uzaklaştırmak için vurduğu topu yaklaşık 30 metre takip eden Yunus, defanstan Okan ve Muhammed Ali’nin arasından sıyrılarak kaleci Murat ile karşı karşıya kaldı. Yunus’un plasesinde meşin yuvarlak kaleci Murat’ın sağından ağlarla buluştu: 20.
(GOL) Dk.72; Mert Çapar’ın sol kanattan açtığı ortasında ceza alanı arka direğinde topu iyi takip eden Sedat meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Sedat’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Murat’ın solundan ağlarla buluştu: 30.
(GOL) Dk.80; Aziz’in sol kanattan açtığı ortasında Yunus’un indirdiği topa vuran Oğuzhan’ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Murat’ın solundan ağlarla buluştu: 40.
Dk.84; Emre Fırtına’nın sol kanattan açtığı ortasında Nazilli defansında topa yükselerek vuran Emre Gemici’nin kafa şutu üstten auta çıktı.

STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Deniz Kükrek ***, Necmi Demir ***, Niyazi Atakan ***
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya ***, Sinan ***, Polat ****, Ufukcan ****, Sedat ***** (Dk.72 Oğuzhan ***), Aziz ****, Zafer *** (Dk.62 Fatih ***), Sergen ***, İlyas ****, Mert ****, Yunus *** (Dk.86 Volkan ?)
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat *, Muhammed Ali *, Tolgahan Mulla * (Dk.80 İlker ?), Emre **, Ozan * (Dk.46 Emre Fırtına ***), Onur **, Raif *, Alper *, Yasin *, Oktay * (Dk.64 Tugay **), Okan *
SARI KARTLAR: Zafer (Nazili Belediyespor) – Yasin (Nevşehir Belediyespor)
GOLLER: Dk.572 Sedat, Dk.70 Yunus, Dk.80 Oğuzhan (Nazilli Belediyespor)
KIRMIZI KART:

AYDIN

17 Kasım 2019 Pazar

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