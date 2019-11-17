Usta tiyatrocu Yıldız Kenter, hayatını Kaybetti

Aydın Çineli olan sanatçı Şükran Güngör’ün eşi ve Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberi alan ünlüler de hastaneye akın ederken Aydınlı Şükran Güngör’ün eşi olan Yıldız Kenter’in ölümü kentte de ilk haber oldu.

“Yıldız Kenter Kimdir?”

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yıldız Kenter 11 yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 1959'da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. 1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez “Altın Portakal” ödülüne layık görülen Yıldız Kenter, 100’ün üstünde oyun oynadı.

AYDIN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

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