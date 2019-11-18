Kuşadası’nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kuşadası'nda İki çeşmelik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karşıdan karşıya geçmek isteyen Ş.S (65)'e 34 GM 9637 plakalı kadın sürücü çarptı. Kazada Ş.S yaralandı. Olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi Ş.S ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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