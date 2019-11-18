Didim’de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi Panayır Adası açıklarında lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesi panayır adası mevkinde bot içinde düzensiz göçmen istikbaratı alan sahil güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti. Yapılan denetimde ele geçirilen lastik botta 26 Suriye,18 Somali,2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen (17 erkek, 13 kadın, 16 çocuk) yakalandı. Olayda yakalanan 46 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
AYDIN
18 Kasım 2019 Pazartesi
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