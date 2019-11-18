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AK Partili Yavuz’dan İYİ Partili Aydın’a sert cevap

İHA

– AK Parti ve MKYK Üyesi Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarını, "Kimlerin oyunu alarak o koltuklara oturduğunuzu unutmayın" sözleriyle eleştirdi.

AK Partili Yavuz’dan İYİ Partili Aydın’a sert cevap

– AK Parti ve MKYK Üyesi Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarını, “Kimlerin oyunu alarak o koltuklara oturduğunuzu unutmayın” sözleriyle eleştirdi.
İYİ Parti Aydın İl Teşkilatının düzenlediği üye katılım ve mahalle başkanları toplantısında yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile ilgili ifadeler kullanan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’a, Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz sert sözlerle yüklendi.
Kendine ait sosyal medya hesabından İYİ Partili Aydın’a cevap veren Yavuz, “Siz terör örgütleri konusunda net bir tavır koyamazken, bekamıza göz diken terör örgütleri söz konusu olduğunda sizin kabadayı dediğiniz dünyaya meydan okumaktan korkmayan bir liderdir.’’ dedi.
İYİ Parti’nin zillet ittifakı içerisinde yer aldığını, ülkenin terörle mücadelesinde devletin yanında olduğunu gösterir net bir tavır koyamadığının altını çizen Yavuz, “Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan annelerinin onurlu ve haklı mücadelelerinde onlara destek vermeleri gerekirken, sanki suç işlemişler gibi o annelere, HDP’nin kapısında oturmayın gidin devletin kapısında eylem yapın diyerek tepki gösteren, o annelere değil de açıkça sözcülüğünü yaptıkları HDP’ye destek veren bu zihniyetin, Milliyetçilik naraları atmaları akıl tutulmasından öte bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

“Kabadayı dediğiniz bu ülkenin başkanı ümmetin lideridir”
İYİ Parti’nin 24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde CHP’nin de içinde olduğu Millet İttifakında HDP ile birlikte aynı yolda yürüdüklerini hatırlatan Yavuz, ‘’Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’ye gönül verenlerin destekleriyle mecliste kendilerine yer bulabilen sizler, bu güne kadar ne zaman terörle mücadelemiz de devletimizin yanında yer aldığınızı ifade eden bir açıklamada bulundunuz. Oysa sizin kabadayı diye adlandırdığınız kişi, ülkesinin bekası, mazlumun refahı için dik duran, cesur olduğu kadar siyasi zekasıyla sahada kazandıklarımızı masada kaybetmeyen, oturduğu her masa da ülkesinin çıkarlarını koruyan, kazanımlarını arttıran bir liderdir. Başkan Erdoğan’a, vicdani ve siyasi ahlaka uymayan bu çirkin yakıştırmasından dolayı İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ı esefle kınıyorum. Kendisini, Bozkurt olarak görüp Milliyetçilik naraları atan zat resmen akıl tutulması yaşamaktadır. Asıl bozkurtlar, bekamız için Cumhur İttifakında Başkan Erdoğan ile birlikte aynı yolda yürüyen Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin yanında yer alanlardır. Ne AK Partili, ne de Milliyetçi Hareket Partisi’nin hiçbir milletvekili PKK’ya ve onun uzantısı olan HDP’ye gönül verenlerin oylarıyla meclise girmedi. Ama kendileri kimlerin desteğini alarak o koltuklara oturduklarını unutmuş olsalar gerek. Koray Aydın’a net bir şekilde söylüyorum. Kimlerin oyunu alarak mecliste o koltuklara oturduğunuzu unutmayın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkanıdır. Ülkenin bekası ve ümmetin refahı için her kim olursa olsun asla geri adım atmayan ve atmayacak olan güçlü bir liderdir. Bunu böyle bilin” dedi.

AYDIN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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