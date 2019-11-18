Avcılık belgesi olmadan avlanırken yakalandılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde avcılık belgesi olmadan avlanan iki kişi doğa koruma ekiplerinin kontrolü esnasında yakalandı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Nazilli DKMP Şefliği’nden yapılan açıklamada, “Doğa koruma ve Av kontrol görevimiz sırasında iki şahısa avlaklarda avcılık belgesi olmadan ve haznesi 2 fişek alacak şekilde sınırlandırılmayan takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile avlanan kişilere av kabahat tutanağı düzenlenmiştir. (2 adet takozsuz tüfek muhafaza altına alınmıştır) Nazilli DKMP Şefliği, Doğa koruma ve Av koruma kontrol çalışmalarına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu ve 20192020 MAK kararları ilgili maddeleri gereğince devam etmektedir” denildi.

AYDIN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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