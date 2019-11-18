ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 3’te 3 yaptı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde ağırladığı İstanbul Engelliler Spor Kulübü takımını mağlup ederek 3’te 3 yaptı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu 4. Hafta maçında ADÜ Genç Efeler, İstanbul Engelliler Spor Kulübü’nü ağırladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Beyaz Ay Derneği Başkanı Demet Pilevneli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Serdar Küçük ve Hamide Ercan ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu tribünden izledi. İlk periyodu 916 geride bitiren Aydın ekibi, ikinci periyotta önde tamamlayarak devreyi 2726 önde bitirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Genç Efeler, son periyoda 4130 önde girdi. Son periyotta farkı iyice açan engelli sporcular müsabakayı 6139 kazandı.

Ligde oymadığı 3 müsabakanın üçünü de kazanarak namağlup yoluna devam eden ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı haftaya İzmir deplasmanında Karşıyaka Engelliler ile mücadele edecek.

AYDIN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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