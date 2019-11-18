'Haydi Buharkent Üniversite’ye seminerleri başladı

Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ‘Haydi Buharkent Üniversiteye’ temasıyla organize edilen seminerlerin ilki, Mehmet Parmaksızoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Periyodik olarak gerçekleştirilmesi planlanan seminerlerin ilk konuşmacısı Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı oldu. ‘Dünya Nasıl Oluştu?’ konulu seminere, Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent halkı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

‘Haydi Buharkent Üniversiteye’ temasıyla gerçekleştirilecek seminerler, Buharkent MYO öğretim kadrosu tarafından düzenlenerek, Buharkent halkı ile Üniversitemizi buluşturmayı hedefliyor.

AYDIN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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