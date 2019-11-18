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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye'de 2019 Ekim Ayında 142 bin 810 konut satıldı

İHA

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında azalarak 142 bin 810 oldu. İstanbul 24 bin 451 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye'de 2019 Ekim Ayında 142 bin 810 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında azalarak 142 bin 810 oldu. İstanbul 24 bin 451 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’de 2019 yılı Ekim ayı konut satışlarını açıkladı. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 451 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 978 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 9 bin 12 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu.
İpotekli konut satışları 2019 Ekim ayında 50 bin 411 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 oranında artış göstererek 50 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 408 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 54,3 ile Artvin oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 92 bin 399 konut el değiştirdi.
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 oranında azalarak 92 bin 399 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 043 konut satışı ve yüzde 17,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 65,6 oldu. Ankara 7 bin 875 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 344 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.
Konut satışlarında 50 bin 181 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 50 bin 181 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 988 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 683 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 967 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 92 bin 629 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 artış göstererek 92 bin 629 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 463 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,2 oldu. Ankara 10 bin 295 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. İzmir 6 bin 45 konut satışı ile üçüncü il oldu.
Yabancılara 4 bin 272 konut satışı gerçekleşti
2019 Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4 bin 272 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2019'da ilk sırayı 2 bin 43 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 912 konut satışı ile Antalya, 215 konut satışı ile Bursa, 192 konut satışı ile Ankara ve 134 konut satışı ile Yalova izledi.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapılırken, Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 597 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan izledi.

AYDIN

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:44
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  • İKİNDİ 15:40
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  • YATSI 19:22
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