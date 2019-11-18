Efeler’de bisiklet yolu yapımına başlandı

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte alternatif ve sağlıklı yeni bir ulaşım ağı oluşturmak için bisiklet yolu yapımına başladı.

Efeler’de motorlu taşıtların neden olduğu hava kirliliğinin önüne geçmek, vatandaşa daha sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunmak ve kent içi ulaşımda alternatif oluşturmak amacıyla bisiklet kullanımını artırmak isteyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü personeli, kentte bisiklet yolu yapımına başladı.

Mimar Sinan Mahallesi 2435 numaralı sokakta yapılan ilk çalışmada kaldırımlardaki taşları iş makinesi yardımı ile söken belediye personeli, yapılacak bisiklet yolunun zeminini oluşturmaya başladı.

Efeler’de temiz bir havaya, temiz bir çevreye ve hareketli bir yaşama ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Atay şunları söyledi; “Dünyanın modern kentlerinin bu unsurların bir araya getirilerek kurulduğunu gözlemliyoruz. Şehrimizi her yönden modern dünyanın ihtiyaçlarına göre tasarlıyoruz ve bu hususta sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımı önemseyerek kentimiz için alternatif ulaşım oluşturmak amacıyla bu adımı attık. Yapımına başladığımız bisiklet yolu ile vatandaşlarımız motorlu taşıtların neden olduğu hava kirliliğine mahkûm olmadıklarını, alternatif ve sağlıklı ulaşımın mümkün olduğunu görecekler. Bisiklet yollarımız ile kentimize farklı bir hava katacağımıza inanıyorum.”



Genişliğinin 2.40 metre olacağı duyurulan bisiklet yolunun parkuru, emniyet şeridi ve kaldırım ilave edilmesiyle 4 metreye kadar çıkacak. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü kavşağından Mimar Sinan Caddesi’ne kadar uzanacak olan 1. etap işlemlerinin 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

AYDIN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.