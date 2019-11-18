Nazilli CHP'de eski Başkan Deveci ve ekibi basınla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe Örgütünde yaklaşan ilçe başkanlığı seçimlerinde adaylar kendilerini tanıtmaya başladı. Hakan Şensan ve mevcut başkan Serkan Sevim’in ardından eski ilçe başkanlarından Ali Deveci’de basının karşısına geçti.

CHP Nazilli İlçe Örgütü’nde 31 Mart süreci öncesi görevden alınan Ali Deveci, ilçe kongresi sürecinde yeniden aday olacağını duyurdu. Deveci, Nazilli Belediyesi tarafından işletilen Hangar Restoranda düzenlediği ve ilçedeki siyasetin duayenlerinin de katıldığı basın toplantısında aday olacağını açıklayan Deveci, yerelde ve genelde CHP’nin iktidar olmasın için mücadele edeceklerini ifade ederek 'Birlikteysek, Güçlüyüz' sloganıyla yarışa dahil olacağını söyledi.

Eski ilçe başkanlığı döneminde Deveci ile birlikte yol yürüyen eski ilçe başkanlarından İnş.Müh.Cavit Yenipazarlı’nın yanı sıra, aday olacağına dair haberler çıkan eski milletvekili adayı Özlem Burcu Uğan Sevim, eski belediye başkan adayı Feyzullah Erkut, eski ilçe başkanlarından Metin Aydıncı, Alevi Kültür Dernekleri eski başkanı Ali Haydar Yetim ile partinin önde gelen isimlerinden Ecz.Erhan Algan, Hüseyin Özerten, Dr.Esat Ülkü ve İnş.Müh.Ali Çetinkaya kahvaltıda Deveci'yi yalnız bırakmadı.

Kahvaltının ardından basın açıklaması yapan Ali Deveci “Türkiye sosyoekonomik ve siyasi sıkıntılarla dolu bir süreçten geçiyor. Bu sürecin ancak CHP iktidarıyla aşılabileceğine inanıyoruz. CHP’yi iktidara taşıyacak kadroların oluşacağı kongreler sürecini yaşıyoruz. Burada bulunan arkadaşlarımızla önceki kongrelerde yarışmış olabiliriz. Fakat gün partimizi iktidara taşımak için birleşme günüdür. Bu birleşme partimizdeki demokrasinin kardeşliğin, yeni dilini oluşturacak. Yol haritası olarak sağlıklı yapılanmış, tüzük ve programına bağlı yeni CHP değil, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi istiyoruz. CHP’nin örgütüne inanan, halkla iç içe halka dokunarak umudun siyasetini iktidar yapacağız. Parti içi demokrasiyi tam manasıyla hayata geçireceklerini söyledi. Deveci, Atatürk’ün 1931 yılında CHP’nin 3. Olağan kurultayında söylediği “Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız şartsız eleştireceksiniz. Yapılan bir hataya hoşgörü göstermek son derece yanlıştır. Zararı yararından büyük olur” sözünden yola çıkarak eleştiriye açık ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz.

Deveci basın açıklamasının sonunda, “Sorun değil, çözüm üreten, enerjisini parti içi mücadele yerine halka hizmet için harcayan, parti içi eğitimi sürekli kılan, kadın ve gençlere parti yönetiminde daha çok yer veren, emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle partimize emek verenlere gerekli değeri göstereceğiz. Örgütü hiçe sayarak değil, örgütün sesi olan bir anlayışla, bir tek sosyal demokratı dışarıda bırakmadan, güdümlü siyasetten uzak, bir anlayışla yola devam edeceğiz” dedi.

AYDIN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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