Kır bahçesindeki yangın hasara yolaçtı

- AYDIN´ın Efeler ilçesinde, bir kır bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede ahşap yapıya sıçrada. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, kır bahçesinde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu kırsal Kızılcaköy Mahallesi girişindeki bir kır bahçesi meydana geldi. Kır bahçesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede bahçede bulunan ahşap yapıya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, kır bahçesi kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.





AYDIN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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