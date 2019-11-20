Satranç şampiyonlarına kupa ve madalya

Efeler Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Ulusal Satranç Turnuvası, tamamlandı. Turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.



Özel Başak Koleji Spor Salonunda 4 gün süren turnuvaya 6’sı yabancı olmak üzere 164 sporcu katıldı. 30 ayrı ilden Efeler’e gelen yarışmacılar A Kategorisi, B Kategorisi, 8 Yaş Altı Kategorisi ve 12 Yaş Altı Kategorisi olmak üzere toplam 4 kategoride maçlar yaptı. 4 bin saat süreyle satranç oynanan Efeler Belediyesi Ulusal Satranç Turnuvası’nda madalya ve kupa töreni yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Mustafa Yavuz, Efeler Belediyesi’ne bu şampiyonanın yapılması için gittiklerinde önerilerine büyük destek aldıklarını belirtirken, “Kentimiz bir tarım ve turizm kenti olarak bilinir. Ancak Başkanımız Fatih Atay buna spor kimliğini de ekledi. Geçtiğimiz günlerde Dünya Dama Şampiyonası Efeler’de yapıldı. Şimdi de bu güzel turnuvayı sonuçlandırdık. Seneye daha büyük katılımlı bir turnuva yapılması için de destek aldık” dedi.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, birçok minik sporcuyu Efeler’de ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Bu turnuvaya katılan sporcuları ve bu spora yönlendiren velilere kutlayıp alkışlayan Atay şöyle konuştu:

“Bu salonu bizlere ücretsiz tahsis eden Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın’a teşekkür ederiz. Başak Kolejimiz ayrıca Efeler Belediyesi’nin binlerce öğrencimize online eğitim vermesini sağlayan Efeders Projesi’ni de kazandırdı. Türkiye’de bir ilk olan bu projede bu yıl matematik derslerini evinden internete girerek izleyebilecek öğrencilerimiz gelecek yıl tüm dersleri internet üzerinden alma şansı bulacaklar. Bu turnuvanın da gelecek yıl daha çok sporcumuzun katılacağı halde düzenleyeceğiz.”

Türkiye Satranç Federasyonu Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’a bir plaket verdi. Daha sonra turnuvada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

AYDIN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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