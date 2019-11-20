AK Partili Yavuz’un Çocuk Hakları Günü mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Yavuz mesajında, “20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesi ile ilan edilen Dünya Çocuk Hakları Günü, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kutlanan çok anlamlı bir gündür. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin altına imza atan ilk ülkelerden biri olan ülkemiz, çocuklara büyük önem vermektedir. Çocuklarımızın sağlıklı, güçlü, bilgili ve yetenekli olması, milletimizin varlığının en büyük güvencesidir. Onları korumak, hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit koşullarda eğitmek, yüksek insani değerlerimizin bir gereğidir. Tüm çocukların güzel bir dünyada yaşayabilmesi ise bütün insanlığın gönüllü gayretleriyle mümkün olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüce Meclisin açılış gününü çocuklara bayram olarak hediye etmesi ve bu anlamlı günün halen dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel örneğidir.

Çocuklarımız yarınlarımızdır gerçeği ile hareket ederek, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu unutmamalıyız. Bu doğrultuda ülkemizde çocuk haklarının en yüksek düzeye getirilmesi amacıyla son yıllarda birçok önemli adımlar atılmış ve atılmaya da devam edilmektedir. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük hizmet onları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir. Çünkü sevgi ve şefkatle yetiştirilen her çocuk büyüdüğünde bireyi olduğu topluma sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşacaktır. Başka bir deyişle, çocukken kazandığı değerleri toplumuna aynen yansıtacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bugüne anlam katan geleceğimizin teminatı olan değerli çocuklarımızın 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

AYDIN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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