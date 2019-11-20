Aydın MHP’den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

– MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Pehlivan, mesajında; “Milliyetçi Hareket Partisi, çocuklarımızın kaderlerine terk edilmesine izin vermeyecek, yapılan yatırımın yarınlara yapıldığının bilinciyle, çocuklarımıza sağlıktan spora, eğitimden kültür ve sanata tüm imkanlar sunulacak ve her türlü hak ihlaline ve istismara karşı korunmalarının sağlanması için çalışmaktadır. Türk Milletinin güçlü geleceğinin mimarı çocuklarımızın hakları Türk Kültürünün ve İslam inancımızın teminatı altındadır. Bu vesile dünyanın tek ortak dili olan bebekçe dili ile anlaşan başta Aydınlı çocuklarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

AYDIN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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