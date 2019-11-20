Güç birliğinden hizmet doğuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi desteği ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2 günde 6 sokağı yeniden yapılandırdı.

Kuşadası’nın kalbi Türkmen Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamına Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 günde 6 sokağın hafriyat ve tesviye çalışmaları tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı hizmeti görmeyen Türkmen Mahallesi’nin 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgede başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 günde Umut, Özer Türk, Çalıkuşu, Gülistan, İnce ve Mert Sevgi sokakların hafriyat ve tesviye çalışmalarını tamamladı. Bölgede bulunan tüm sokaklarda hafriyat ve tesviye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde su hattı ile kanalizasyon hattı döşeme ve yol yenileme çalışmaları yapılacak. Ayrıca kazı yapılan sokaklarda elektrik, telefon ve internet gibi hizmetlerle ilgili de çalışmalar yapılacak.



Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi devamında bulunan 103. Sokak’ta yol yapım çalışmasına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafındanhafriyat ve tesviye çalışmaları tamamlanan 103. sokağa önümüzdeki günlerde sıcak asfalt dökülecek.

AYDIN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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