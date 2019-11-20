Kuşadası’na 9 bin 866 metrekare yeni yeşil alan

Kuşadası Belediyesi, ilçeye yeni park alanları kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. 2 yeni parkın yapımını tamamlayan ekipler, 2 parkın yapım çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.

“Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Projelendirme çalışmalarını tamamladığı parkların yapımını kısa sürede bitirerek hizmete açan Kuşadası Belediyesi’nin ilçeye yeşil alan kazandırmaya yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Karaova Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan park ile İkiçeşmelik Mahallesi, Şükrü Küçük Caddesi üzerinde bulunan parkın yapımı tamamlandı. Karaova Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan 1562 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan parkta kauçuk zeminli çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yeşil alan ve spor aletleri yer alıyor. İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi 613’üncü sokakta bulunan, Kuşadası'nda spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan Kuşadası’nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışlı’nın isminin verileceği parkın içerisinde ise 5 kuleli ahşap oyun grubu, modüler tırmanma oyun alanı, kauçuk zemin kaplama, 10 adet spor aleti, oturma bankları, çöp kovaları, çim alan, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyüş yolları ve kedi evi yer alıyor. 3702 metre kare alan üzerine inşa edilen parkın içerisinde ayrıca zeytin ve dut ağaçları yer alıyor.



2 yeni parkın yapımını tamamlayan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri iki parkın yapımına ise hız kesmeden devam ediyor. Karaova Mahallesi Kara Sokak’ta bulunan parkın yapım çalışmalarında son aşamaya gelen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Türkmen Mahallesi KuşadasıSelçuk karayolu üzerinde bulunan parkın ise düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Karaova Mahallesi Kara Sokak’ta bulunan 3572 metre kare alan üzerine inşa edilen parkın içerisinde kauçuk zeminli çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yeşil alan ve spor aletleri yer alacak. Bir seyir alanı olarak dizayn edilen Dr. Ali Alkış’ın ismini taşıyacak olan Türkmen Mahallesi KuşadasıSelçuk karayolu üzerindeki parkın içinde ise otomatik sulama sistemi, kaya bahçesi, oturma grupları ve aydınlatma sistemi yer alacak. 1030 metre kare alan üzerine inşa edilen parkın peyzaj çalışmaları tamamlanarak son rötuşleri yapılıyor.



Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni park yapım, onarım ve rutin ot biçme gibi işlerinin yanı sıra kentin farklı noktalarına sokak kedileri için kedi evi yerleştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak kentin farklı 100 noktasına kedi evi yerleştirdi. Günlük bakımı ve mama takviyesi Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından karşılanacak olan kedi evi projesi hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

AYDIN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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