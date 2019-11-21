Balat’ta yüzler gülüyor

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Didim Rotaract Kulübü üyelerinin ortak çalışmaları kapsamında Balat Mahallesinde bulunan Balat Muhtarlığında ve Balat İlkokulunda tadilat gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatları doğrultusunda tadilata dahil olunan Balat Mahallesi Muhtarlığının ve Balat İlkokulu'nun çatısına izolasyon, boya ve tadilat gerçekleştirildi. Belediye ekipleri tarafından ayrıca poliklinik yeri yapıldı.

Balat’a yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren mahalleli vatandaşlar, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Didim Rotaract Kulübü üyelerine teşekkür etti.



Söz verdikleri gibi her zaman vatandaş odaklı çalışacaklarını dile getiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise mahalleye daha güzel hizmetler yapacaklarının da sözünü verdi.

AYDIN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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