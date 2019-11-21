Köşk MYO’dan yaşlı çınarlara ziyaret

Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Aydın Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Kasım ayı boyunca belirli aralıklarla ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk dersi kapsamında farklı gruplar halinde toplam 60 öğrencinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde, öğrenciler Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayanlar ile sohbet ederek kültür aktarımında bulundu.

Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gerçekleştirdikleri ziyaretler ile engellilere nasıl davranmaları gerektiğini ve engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları öğrenen öğrencileri, ziyaretlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.

AYDIN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.