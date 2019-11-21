Aydın Ekonomi Kulübü ve ADÜ işbirliğinde ‘Yörük Ali Efe’ sempozyumu düzenleniyor

Aydın Ekonomi Kulübü ve Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğinde 3 gün sürecek “Yörük Ali Efe Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu” düzenleniyor.

Milli Mücadelenin 100. yıldönümünde, dünyanın farkı bölgelerinden ve ülkemizin diğer şehirlerinden profesörlerin ve akademisyenlerin katılımlarıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi salonlarında 28. 29. 30 kasım tarihleri arasında Yörük Ali Efe Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu düzenlenecek.

Kurtuluş Savaşı kuvayi milliye yerel halk kahramanı Yörük Ali Efe adı altında gelenekselleşecek sempozyumla ilgili olarak Aydın Ekonomi Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Aydın yöresine ait somut olan ve somut olmayan kültürel miras ürünlerinin araştırılması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve çıktıların basılması yoluyla, yerelden ulusala, ulusaldan evrensel kültüre aktarılmasının sağlanmasıdır. Bunun yanında genel konular başlığı altında da yurt içi ve yurt dışından katılacak araştırmacıların farklı yerleşim birimlerine ait halk kültürü araştırmalarına yer verilerek kültürel alışverişin sağlanması da gerçekleştirilecektir. Bu sayede hem Aydın yöresi halk kültürü araştırmaları her geçen gün artacak ve yazılı olarak kayıt altına alınacak hem de genel katılımcıların getirdiği farklı halk kültürü bilgileri ile kültürel iletişim ve alışveriş gerçekleşecek, Aydın üzerine yapılan çalışmalar zenginleşecektir. Gerçekleştirilecek olan bu sempozyumun bilim adına yapacağı katkının yanı sıra, tartışma bölümlerinde katılımcıların birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmalarının sağlaması ile hedefine ulaşacağı öngörülmektedir.

Sempozyum iki günlük bir sürede gerçekleşecek üçüncü gün ise Aydın kültür varlıklarının tanıtılacağı bir gezi sonuçlanacaktır. Sempozyuma katılım ücretsiz olup, uluslararası nitelikte, Türkçe dışında dilden de sunum yapılabilecek, geniş katılımlı, çapraz oturumlu bir bilgi şöleni olacaktır. Sempozyumda yer alması düşünülen bilimsel, sanatsal ve sosyal etkinlikler bir plan dâhilinde bir araya getirilerek sempozyum programı oluşturuldu” denildi.

AYDIN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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