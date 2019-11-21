Aydınlı kooperatif ve kadın girişimciler, Türkiye Kooperatifler Fuarına hazırlanıyor

Aydın, kadın girişimi ve tarımsal üretimincir kooperatifleriyle, Ticaret Bakanlığı’nın Ankara’da düzenleyeceği Türkiye Kooperatifler Fuarı’na çıkartma yapmaya hazırlanıyor.



Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 58 Aralık 2019 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak. Türkiye’deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme misyonuyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın sloganı “Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme” olarak belirlendi. Katılımın oldukça yüksek olacağı Fuar’da çeşitli illerden 160’tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürünlerini ve hizmetlerini tanıtacak.



Aydın’ dan fuara kadın girişimi ve tarımsal üretim ağırlıklı kooperatifler katılacak. Yenipazar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, İncirliova Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kuyucak Kadın Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ÖrKoop Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi; Türkiye Kooperatifler Fuarında Aydın’ ı temsil edecek.



Türkiye Kooperatifler Fuarı ile kazanılan vizyon sayesinde kooperatiflerin üretim kapasitelerinde ve ticaret hacimlerinde artış sağlaması, kooperatiflerin ihracatta da pay sahibi olması amaçlanıyor. Bunun için, fuarda sadece kooperatifler değil, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, perakende sektörünün temsilcileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları da yer alıyor.



Kooperatifler, fuar boyunca Türkiye’nin önde gelen eticaret temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak ürünlerini modern çağın ticaret ağında pazarlama imkanlarını değerlendirecek. Market temsilcilerinin de hazır bulunacağı fuarda kooperatifler, ürünlerini market raflarına taşıma fırsatı bulacak. Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden alım heyetleri de davet edildi. Alım heyetleriyle yapılacak birebir görüşmeler sayesinde kooperatifler kendilerine yeni ihracat rotaları belirleme ve küresel pazara dahil olma imkanı yakalayacak. Fuar boyunca kooperatiflere ihracat süreçleri ve destekleri, dijital gelişmeler, eticaret ile ilgili konularda eğitimler verilecek. İlham verici başarılı kooperatif hikâyelerinin ve yurtdışından gelen kooperatiflerin tecrübelerinin aktarılacağı panel ve eğitimler de düzenlenecek. Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi "kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergileyecek.



Fuarda, çocuklarda ve gençlerde kooperatif bilincini geliştirecek etkinliklere de yer veriliyor. Fuar açılışında, Türkiye genelinde orta öğretim çağındaki öğrenciler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere para ödülü takdim edilecek, 81 ilde birinci olan resimler fuar boyunca sergilenecek.



Çocuklar için özel olarak yazılan kooperatifçilik konulu çocuk tiyatrosu fuar süresince sahnelenecek. Çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla birlik ve beraberlik içinde başarı kazanmanın öneminin çocuklara aşılanması amaçlanıyor.

Vatandaşlar fuarı ücretsiz ziyaret edebilecek. 7 milyona yakın ortağı bulunan kooperatifleri yakından tanıyıp ürünlerini satın alabilecek.

AYDIN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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